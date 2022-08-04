Ensest ilişkiden doğdu, kardeşiyle evlendi... Dillere destan güzelliği ve zekasıyla tarihe damga vuran Kraliçe Kleopatra hakkında 10 şaşırtıcı gerçek!

Tarihe damga vuran şahsiyetler listesinin en üst sıralarında yer alan Kleopatra hakkında öğrenince çok şaşıracağınız 10 çarpıcı gerçek...

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Ensest ilişkiden doğdu, kardeşiyle evlendi... Dillere destan güzelliği ve zekasıyla tarihe damga vuran Kraliçe Kleopatra hakkında 10 şaşırtıcı gerçek! 1

1. Mısırlı değildi.

Kleopatra Mısır'da doğmuştur fakat, ailesinin kökeni Makedonya, Yunanistan ve Büyük İskender'den biri olan Ptolemy I Soter'e kadar uzanmaktaydı. Etnik olarak Mısırlı olmamasına rağmen, Kleopatra ülkesinin eski geleneklerinin çoğunu benimsedi ve Mısır dilini öğrenen Ptolemaik çizginin ilk üyesiydi.

2. Ensest ilişkiden doğmuştu.

Birçok kraliyet ailesi gibi, Ptolemaios hanedanının üyeleri de soylarının saflığını korumak için genellikle aile içinde evlenirdi. Bu nedenle Kleopatra'nın anne ve babasının kardeş olması muhtemel. Bu geleneğe uygun olarak, Kleopatra da hükümdarlığı sırasında tören eşliğinde erkek kardeşleriyle evlendi.

Ensest ilişkiden doğdu, kardeşiyle evlendi... Dillere destan güzelliği ve zekasıyla tarihe damga vuran Kraliçe Kleopatra hakkında 10 şaşırtıcı gerçek! 2

3. Sadece güzelliği ile ünlü değildi.

Roma propagandası, Kleopatra'yı cinsel çekiciliğini politik bir silah olarak kullanan ahlaksız bir baştan çıkarıcı olarak resmetti, ancak görünüşünden çok zekasıyla ünlü olabilirdi. Çok fazla dil biliyordu ayrıca matematik, felsefe, hitabet ve astronomi alanlarında çok iyiydi. Mısır kaynakları daha sonra onu “alimlerin saflarını yükselten ve onların arkadaşlığından zevk alan” bir hükümdar olarak tanımladı. Ayrıca Kleopatra'nın bir zamanlar inanıldığı kadar fiziksel olarak çarpıcı olmadığına dair kanıtlar da var. Portreleri ve birlikte sikkeleri, onu erkeksi özelliklerinin ve büyük, kemerli bir burnunun olduğu gösteriyor. Fakat bazı tarihçiler, bir güç göstergesi olarak kasten kendini erkeksi olarak tasvir ettiğini iddia ediyor.

4. 3 kardeşinin ölümünde rol oynadı.

Güç hakimiyeti ve cinayet planları, aile evliliği kadar Ptolemaik bir gelenekti. Bu nedenle çoğu yönetici ailede olduğu gibi Kleopatra ve kardeşleri de farklı değildi. İlk erkek kardeşi Ptolemy XIII, tahtın tek sahibi olmaya çalıştıktan sonra onu Mısır'dan kovdu ve çift daha sonra bir iç savaşta karşı karşıya kaldı. Kleopatra, Julius Caesar ile bir araya gelerek üstünlüğü ele geçirdi ve Ptolemy savaşta yenildikten sonra Nil Nehri'nde boğuldu. Savaştan sonra Kleopatra, küçük kardeşi Ptolemy XIV ile yeniden evlendi, ancak oğlunu eş hükümdar yapmak için onu öldürdüğüne inanılıyor. MÖ 41'de, tahtın rakibi olarak gördüğü kız kardeşi Arsinoe'nin idamını da tasarladı.

Ensest ilişkiden doğdu, kardeşiyle evlendi... Dillere destan güzelliği ve zekasıyla tarihe damga vuran Kraliçe Kleopatra hakkında 10 şaşırtıcı gerçek! 3

5. İnsanları nasıl etkileyeceğini biliyordu.

Kleopatra, kendisinin yaşayan bir tanrıça olduğuna inanıyordu. Potansiyel müttefikleri cezbetmek ve ilahi statüsünü pekiştirmek için sık sık taktiksel davrandı. Dramatik yeteneğinin ünlü bir örnekleri arasında, MÖ 48'de Julius Caesar'ın kardeşi Ptolemy XIII ile olan kan davası sırasında İskenderiye'ye gelmesi de yer alıyor. Ptolemy'nin kuvvetlerinin Romalı generalle görüşme girişimlerini engelleyeceğini bilen Kleopatra, kendisini bir halıya sardı -bazı kaynaklar bunun bir keten çuval olduğunu söylüyor- ve gizlice onun yaşadığı yere girdi. Sezar, genç kraliçeyi kraliyet kıyafeti içinde görünce gözleri kamaştı ve ikisi kısa sürede müttefik ve sevgili oldular.

Kleopatra daha sonra MÖ 41'de Mark Antony ile karşılaşmasında benzer bir taktik kullandı. Tarsus'ta Romalı Triumvir ile buluşmaya çağrıldığında, mor yelkenlerle süslenmiş ve gümüşten yapılmış küreklerle altın bir mavnaya geldiği söylenir. Kleopatra, tanrıça Afrodit gibi görünmek için yaldızlı bir kanopinin altına oturdu, aşk tanrısı gibi giyinmiş görevliler onu yelpazeledi ve hoş kokulu tütsü yaktı. Kendisini Yunan tanrısı Dionysos'un somutlaşmışı olarak gören Antony, anında büyülendi.

6. Sezar öldürülürken Roma'daydı.

Kleopatra, MÖ 46'dan itibaren Roma'da Julius Caesar'le birlikteydi. Sezar onun metresi olduğunu gizlemedi - hatta aşık çocukları Caesarion ile birlikte şehre geldi - ve Venüs Genetrix tapınağına onun yaldızlı bir heykelini dikti. Bu olay tüm Roma'da büyük bir yankı uyandırdı.

Kleopatra, MÖ 44'te Sezar'ın Roma senatosunda bıçaklanarak öldürülmesinin ardından Roma'dan kaçmak zorunda kaldı. Fakat arkasında, egzotik saç modeli ve inci takıları bir moda trendi bıraktı. Tarihçiler onun için “O kadar çok Romalı kadın Kleopatra'ya benzemeye çalıştı ki, heykelleri Kleopatra'nınkilere benzedi" şeklinde konuşur.

Ensest ilişkiden doğdu, kardeşiyle evlendi... Dillere destan güzelliği ve zekasıyla tarihe damga vuran Kraliçe Kleopatra hakkında 10 şaşırtıcı gerçek! 4

7. Kleopatra ve Mark Antony kendi içki kulüplerini kurdular.

Kleopatra efsanevi aşk ilişkisine ilk olarak MÖ 41'de Romalı general Mark Antony ile başladı. İlişkilerinin siyasi bir bileşeni vardı - Kleopatra'nın Antonius'un tacını koruması ve Mısır'ın bağımsızlığını korumasına ihtiyacı vardı, Antonius'un ise Mısır'ın zenginliklerine ve kaynaklarına erişmesi gerekiyordu - ama aynı zamanda ünlüydüler. Antik kaynaklara göre, MÖ 41-40 kışını Mısır'da boş ve aşırı bir hayat yaşayarak geçirdiler ve hatta “Eşsiz Karaciğerler” olarak bilinen kendi içki toplumlarını kurdular. Grup her gece ziyafetler ve alemler düzenlerdi. Antonius ve Kleopatra'nın favori aktivitelerinden biri, İskenderiye sokaklarında kılık değiştirerek dolaşmak ve insanlarla eğlenmekti.

8. Bir deniz savaşında liderlik yaptı.

Kleopatra sonunda Mark Antony ile evlendi ve ondan üç çocuğu oldu, ancak ilişkileri Roma'da büyük bir skandala da yol açtı. Antonius'un rakibi Octavianus, onu entrikacı bir baştan çıkarıcının etkisi altındaki bir hain olarak göstermek için propaganda uyguladı ve MÖ 32'de Roma Senatosu Kleopatra'ya savaş ilan etti. Çatışma ertesi yıl Actium'da ünlü bir deniz savaşında doruğa ulaştı. Kleopatra, Antonius'un filosunun yanı sıra birkaç düzine Mısır savaş gemisini bizzat savaşa soktu, ancak bunlar Octavianus'un donanmasıyla boy ölçüşemedi. Savaş kısa sürede bir bozguna dönüştü ve Kleopatra ve Antonius, Roma hattını kırıp Mısır'a kaçmak zorunda kaldılar.

Ensest ilişkiden doğdu, kardeşiyle evlendi... Dillere destan güzelliği ve zekasıyla tarihe damga vuran Kraliçe Kleopatra hakkında 10 şaşırtıcı gerçek! 5

9. Kleopatra yılan ısırmasından zehirlenerek ölmemiş olabilir.

Efsaneye Kleopatra göre, bir "asp"yi -büyük olasılıkla bir engerek veya Mısır kobrasını- kolunu ısırması için ayartarak öldü. Fakat tarihçiler bunun gerçek olmayabileceğini söylüyor. Kleopatra'nın saç taraklarından birinde ölümcül bir zehir sakladığını da biliniyor.

10. Onun hakkında yapılan 1963 yapımı film, tüm zamanların en pahalı filmlerinden biriydi.

Elizabeth Taylor tarafından baş rolünün üstlenildiği Kleopatra filmi, prodüksiyon sorunları ve senaryo sorunlarıyla boğuştu ve bütçesi sonunda 2 milyon dolardan 44 milyon dolara yükseldi. Sadece Taylor'ın kostümlerinin maliyetini karşılamak için yaklaşık 200.000 dolar harcandı. Yayınlandığı sırada şimdiye kadar yapılmış en pahalı filmdi ve gişede bir servet kazanmasına rağmen stüdyosunu neredeyse iflas ettirdi. Enflasyon hesaba katılırsa, “Kleopatra” bugün bile tarihin en pahalı filmlerinden biri olmaya devam ediyor.

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