Enso Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enso Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enso Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enso Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enso Gonzalez 20 Ocak 2005 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Enso David González Medina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enso Gonzalez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enso Gonzalez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Libertad Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Libertad Asunción takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Enso Gonzalez'nin Club Libertad Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Enso Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enso Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enso Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enso Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Libertad

Enso Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enso Gonzalez şuan Club Libertad Asunción takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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