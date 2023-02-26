Enson Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enson Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enson Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enson Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enson Rodriguez 5 Eylül 1989 tarihinde Ureña, Táchira şehrinde doğmuştur. 1,61 m boyundadır. Venezuela,Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Enson Jesús Rodríguez Mesa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enson Rodriguez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A2SPORTSMANAGEMENT S.A.S yapmaktadır. Enson Rodriguez, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Técnico Universitario futbol takımında oynamaktadır. Técnico Universitario takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Enson Rodriguez'nin Técnico Universitario ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Enson Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enson Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enson Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enson Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Dep. La Guaira

1 Ocak 2015 yılında Portuguesa FC

30 Haziran 2015 yılında Dep. La Guaira

1 Temmuz 2015 yılında Carabobo FC

1 Ocak 2016 yılında Atl. Barcelona

31 Aralık 2016 yılında Carabobo FC

1 Mart 2017 yılında Técnico U.

27 Şubat 2018 yılında CD América

6 Temmuz 2018 yılında SD Aucas

22 Mart 2020 yılında CD Macará

6 Temmuz 2021 yılında Técnico U.

Enson Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enson Rodriguez şuan Técnico Universitario takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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