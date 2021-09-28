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Enstantane ne demek, TDK'ya göre Enstantane kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Enstantane kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Enstantane ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Enstantane nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Enstantane kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Enstantane ne demek, TDK'ya göre Enstantane kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Enstantane ne demek? Enstantane TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi enstantane kelimesi. Peki enstantane ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre enstantane nedir, enstantane kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Enstantane kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Enstantane kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

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ENSTANTANE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Enstantane kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Enstantane kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre enstantane kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Işıklama süresi saniyenin 1/25'i veya daha kısa olan hızlı bir hareketi çekme yöntemi
- Bu yöntemle çekilen fotoğraf
- Anlık

ENSTANTANE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bir iki enstantane denemesi yapmak istiyorum.
- Yazmanın çok enstantane bir düşünce olduğunu biliyorum.

ENSTANTANE KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- enstantane fotoğraf

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