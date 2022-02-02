Enstrümancı (Müzik) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Enstrümancı (Müzik) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Enstrümancı (Müzik) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Enstrümancı (Müzik) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Enstrümancı (Müzik) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Enstrümancı (Müzik) Maaşı Ne Kadar? 2022 Enstrümancı (Müzik) Maaşları

Enstrümancı (Müzik) maaşı ortalama olarak aylık 9850_TL'dir. En düşük Enstrümancı (Müzik) maaşı 8550_TL, En yüksek ise 11150_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Enstrümancı (Müzik) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2652.04

Meslek Adı :

Enstrümancı (Müzik)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaratıcı Sanatçılar Ve Sahne Sanatçıları

Meslek Birim Grubu :

Müzisyenler, Şarkıcılar Ve Besteciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Solist, eşlik eden kişi veya enstrümantel bir grubun elemanı olarak, bir veya birkaç müzik enstrümanı çalan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Enstrümancı (Müzik) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Notaları incelemek ve prova etmek,

b) Enstrümanları ses perdelerine göre akort etmek,

c) Notaya bakarak veya ezberinden, çalınan enstrümanın türüne göre, tuşlara basmak, yay çekmek, nefesli sazların mandallarına hareket vermek, yaylı sazların tellerine dokunmak veya vurgulu enstrümanlara darbeler indirmek,

d) Müziğin temposunu, ses şiddeti ve girişler için şefinin vereceği işaretleri sürekli izlemek,

e) Müzik besteleyebilir veya düzenleyebilir.,

f) Belli bir enstrüman üzerinde uzmanlaşabilir, kullandığı enstrümana göre ayırt edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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