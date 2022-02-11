Entelektüellik ne demek, TDK'ya göre Entelektüellik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Zabıt Katibi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıAcemborusu ne demek, TDK'ya göre Acemborusu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Adalet Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıÜstçavuş ne demek, TDK'ya göre Üstçavuş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gastronomi Uzmanı/Mutfak Sanatı Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıAdilcevaz ne demek, TDK'ya göre Adilcevaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Eciş Bücüş ne demek, TDK'ya göre Eciş Bücüş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Mutfak Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşlarıİzbandut ne demek, TDK'ya göre İzbandut kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Entelektüellik ne demek, TDK'ya göre Entelektüellik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Entelektüellik ne demek, TDK'ya göre Entelektüellik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Entelektüellik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Entelektüellik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Entelektüellik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Entelektüellik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Entelektüellik ne demek, TDK'ya göre Entelektüellik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Entelektüellik ne demek? Entelektüellik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi entelektüellik kelimesi. Peki entelektüellik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre entelektüellik nedir, entelektüellik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ENTELEKTÜELLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Entelektüellik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre entelektüellik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Entelektüel olma

ENTELEKTÜELLİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kendisi hiçbir zaman entelektüelliğe özenmedi.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT