Entelektüellik ne demek, TDK'ya göre Entelektüellik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Entelektüellik ne demek? Entelektüellik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi entelektüellik kelimesi. Peki entelektüellik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre entelektüellik nedir, entelektüellik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ENTELEKTÜELLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Entelektüellik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre entelektüellik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Entelektüel olma



ENTELEKTÜELLİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kendisi hiçbir zaman entelektüelliğe özenmedi.

