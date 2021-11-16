Enternasyonalci ne demek, TDK'ya göre Enternasyonalci kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Enternasyonalci ne demek? Enternasyonalci TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi enternasyonalci kelimesi. Peki enternasyonalci ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre enternasyonalci nedir, enternasyonalci kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ENTERNASYONALCİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Enternasyonalci kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre enternasyonalci kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uluslararasıcı

