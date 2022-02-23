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Enternasyonalist ne demek, TDK'ya göre Enternasyonalist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Enternasyonalist kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Enternasyonalist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Enternasyonalist nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Enternasyonalist kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Enternasyonalist ne demek, TDK'ya göre Enternasyonalist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Enternasyonalist ne demek? Enternasyonalist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi enternasyonalist kelimesi. Peki enternasyonalist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre enternasyonalist nedir, enternasyonalist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ENTERNASYONALİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Enternasyonalist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Enternasyonalist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre enternasyonalist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uluslararasıcı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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