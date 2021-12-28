Entomoloji ne demek, TDK'ya göre Entomoloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Entomoloji ne demek? Entomoloji TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi entomoloji kelimesi. Peki entomoloji ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre entomoloji nedir, entomoloji kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ENTOMOLOJİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Entomoloji kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Entomoloji kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre entomoloji kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Böcek bilimi

