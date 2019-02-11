Enuygun.com'dan Enuygun Hediye Kart

İSTANBUL (AA) - Uçak bileti sitesi Enuygun.com sevdiklerine farklı hediyeler arayanlar için yepyeni bir alternatif olarak Enuygun Hediye Kart'ı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, Sevgililer Günü için alternatif hediye arayanların, Enuygun Hediye Kart ile sevdiklerine seyahat hediye edebileceğini belirtti.

Hacıbayramoğlu, "Sevdiklerinizle beraber gitmek istediğiniz bir yere ya da hayalini kurduğunuz yaz tatiline gitmek için uçak bileti satın alırken kullanabileceğiniz Enuygun Hediye Kart ile dilediğiniz tutardaki hediyeyi, mesajınızla birlikte sevdiğinize gönderebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Enuygun Hediye Kart'ın doğum günü, Anneler Günü, Babalar Günü, bayram, düğün gibi tüm özel günler için de kullanabilecek seçeneklerin olduğunu belirten Hacıbayramoğlu, "Tutarı belirleyip istediğiniz mesajların yazılı olduğu kartlardan birini seçip göndereceğiniz kişinin e-posta adresine yollamanız yeterli. Gönderdiğiniz hediye kart, 1 yıl boyunca istenilen havayolu ve uçuş rotasında kullanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA