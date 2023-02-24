Enver Bektic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enver Bektic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enver Bektic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enver Bektic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enver Bektic 20 Temmuz 2000 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Enver Bektić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enver Bektic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enver Bektic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Bratstvo Gracanica futbol takımında oynamaktadır. NK Bratstvo Gracanica takımına 2 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Enver Bektic'nin NK Bratstvo Gracanica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Enver Bektic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enver Bektic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enver Bektic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enver Bektic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Slavija S. U19

31 Temmuz 2019 yılında OFK Gradina

3 Ağustos 2020 yılında TOSK Tesanj

13 Ağustos 2021 yılında Mladost Kakanj

2 Mart 2022 yılında Br. Gracanica

Enver Bektic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enver Bektic şuan NK Bratstvo Gracanica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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