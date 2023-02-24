Enver Kulasin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enver Kulasin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enver Kulasin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enver Kulasin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enver Kulasin 11 Eylül 2003 tarihinde Travnik şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Enver Kulašin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enver Kulasin Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARENA Sport Agency yapmaktadır. Enver Kulasin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Borac Banja Luka futbol takımında oynamaktadır. FK Borac Banja Luka takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Enver Kulasin'nin FK Borac Banja Luka ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Enver Kulasin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enver Kulasin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enver Kulasin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enver Kulasin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Zeljeznicar U19

1 Temmuz 2021 yılında B. Banja Luka

Enver Kulasin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enver Kulasin şuan FK Borac Banja Luka takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Enver Kulasin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 7 numaralı formasıyla 11 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 14 numaralı formasıyla 9 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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