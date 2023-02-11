Enzo Acosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Acosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Acosta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Acosta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Acosta 30 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Enzo Michel Acosta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Acosta Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enzo Acosta, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Estudiantes (Buenos Aires) futbol takımında oynamaktadır. CA Estudiantes (Buenos Aires) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Enzo Acosta'nin CA Estudiantes (Buenos Aires) ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Enzo Acosta Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Enzo Acosta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enzo Acosta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Acosta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2018 yılında Club Flandria

5 Haziran 2019 yılında Quilmes

18 Ocak 2020 yılında Club Flandria

30 Haziran 2020 yılında Quilmes

22 Ağu 2020 yılında Estudiantes BA

31 Aralık 2021 yılında Quilmes

2 Mayıs 2022 yılında Estudiantes BA

31 Aralık 2022 yılında Quilmes

1 Ocak 2023 yılında Estudiantes BA

Enzo Acosta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Acosta şuan CA Estudiantes (Buenos Aires) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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