Enzo Arreguin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Arreguin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Arreguin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Arreguin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Arreguin 29 Haziran 1999 tarihinde Ezeiza şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Enzo Ariel Arreguín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Arreguin Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enzo Arreguin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Tristan Suarez futbol takımında oynamaktadır. CSD Tristan Suarez takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Enzo Arreguin'nin CSD Tristan Suarez ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Enzo Arreguin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Enzo Arreguin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enzo Arreguin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Arreguin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Tristan Suarez

Enzo Arreguin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Arreguin şuan CSD Tristan Suarez takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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