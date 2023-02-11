Enzo Avaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Avaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Avaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Avaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Avaro 18 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Enzo Santiago Avaro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Avaro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enzo Avaro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético All Boys futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético All Boys takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Enzo Avaro'nin Club Atlético All Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Enzo Avaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Enzo Avaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enzo Avaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Avaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sport. Belgrano

2 Şubat 2021 yılında Rafaela

31 Aralık 2021 yılında Sport. Belgrano

1 Ocak 2023 yılında All Boys

31 Aralık 2023 yılında Sport. Belgrano

Enzo Avaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Avaro şuan Club Atlético All Boys takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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