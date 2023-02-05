Enzo Basilio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Basilio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Basilio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Basilio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Basilio 3 Ekim 1994 tarihinde Dijon şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Fransa,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Basilio Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FS Management yapmaktadır. Enzo Basilio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guingamp futbol takımında oynamaktadır. Guingamp takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Enzo Basilio'nin Guingamp ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Enzo Basilio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Enzo Basilio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enzo Basilio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Basilio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Dijon

5 Temmuz 2016 yılında Quevilly Rouen

30 Haziran 2017 yılında Dijon

1 Temmuz 2017 yılında Rodez AF

30 Haziran 2018 yılında Dijon

1 Temmuz 2018 yılında Concarneau

1 Temmuz 2020 yılında Guingamp

Enzo Basilio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Basilio şuan Guingamp takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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