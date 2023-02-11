Enzo Bruno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Bruno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Enzo Bruno kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Enzo Bruno ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Enzo Bruno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Bruno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Enzo Bruno

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Bruno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Bruno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Bruno 19 Mart 1987 tarihinde San Ignacio şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Enzo Alejandro Bruno şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Bruno Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enzo Bruno, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chaco For Ever futbol takımında oynamaktadır. Chaco For Ever takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Enzo Bruno'nin Chaco For Ever ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Enzo Brunoboyu ve yaşı kaç

Enzo Bruno Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Enzo Bruno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Enzo Bruno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Bruno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Independiente

1 Temmuz 2006 yılında Indep'te II

1 Temmuz 2008 yılında San Martín (T)

31 Aralık 2008 yılında Indep'te II

1 Ocak 2010 yılında Alba Iulia

1 Temmuz 2010 yılında Aldosivi

1 Ocak 2011 yılında Mixto

1 Temmuz 2011 yılında CD Guarani

19 Temmuz 2012 yılında Crucero

4 Temmuz 2014 yılında CD Guarani

26 Temmuz 2016 yılında Fuerza Amarilla

1 Ocak 2017 yılında Crucero

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Chaco For Ever

Enzo Bruno kimdir

Enzo Bruno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Bruno şuan Chaco For Ever takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Enzo Bruno nereli

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