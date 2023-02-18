Enzo Campana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Campana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Campana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Campana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Campana 7 Ağu 2003 tarihinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Campana Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enzo Campana, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zlatibor Cajetina futbol takımında oynamaktadır. FK Zlatibor Cajetina takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Enzo Campana'nin FK Zlatibor Cajetina ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Enzo Campana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enzo Campana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enzo Campana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Campana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2022 yılında Zlatibor

Enzo Campana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Campana şuan FK Zlatibor Cajetina takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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