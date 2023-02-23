Enzo Celestine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Celestine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Celestine adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Celestine Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Celestine 24 Temmuz 1997 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Fransa,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Celestine Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enzo Celestine, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSC FC Arges futbol takımında oynamaktadır. ACSC FC Arges takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Enzo Celestine'nin ACSC FC Arges ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Enzo Celestine Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enzo Celestine isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enzo Celestine Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Celestine futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Martigues

7 Temmuz 2017 yılında Neuweg

18 Temmuz 2018 yılında CA Pontarlier

31 Ocak 2019 yılında Walhain

14 Temmuz 2019 yılında URSL Visé

17 Ocak 2020 yılında AFC Tubize

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

5 Mart 2021 yılında Giugliano

3 Ağustos 2021 yılında Hyères 83

21 Ekim 2021 yılında FC Sète 34

1 Temmuz 2022 yılında FC Arges

Enzo Celestine Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Celestine şuan ACSC FC Arges takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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