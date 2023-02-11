Enzo Coacci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Coacci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Coacci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Coacci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Coacci 9 Ağu 1998 tarihinde Bahía Blanca şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Enzo Gabriel Coacci şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Coacci Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enzo Coacci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Temperley futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Temperley takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Enzo Coacci'nin Club Atlético Temperley ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Enzo Coacci Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Enzo Coacci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enzo Coacci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Coacci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2019 yılında Olimpo

2 Temmuz 2019 yılında Defensa

9 Şubat 2021 yılında Estudiantes BA

31 Aralık 2021 yılında Defensa

7 Şubat 2022 yılında Chacarita Jrs

6 Haziran 2022 yılında Defensa

9 Haziran 2022 yılında Estudiantes RC

31 Aralık 2022 yılında Defensa

1 Ocak 2023 yılında CA Temperley

Enzo Coacci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Coacci şuan Club Atlético Temperley takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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