Enzo Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Diaz 7 Aralık 1995 tarihinde Las Toscas şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Enzo Hernán Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Diaz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORTS Argentina yapmaktadır. Enzo Diaz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA River Plate futbol takımında oynamaktadır. CA River Plate takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Enzo Diaz'nin CA River Plate ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Enzo Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Enzo Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Enzo Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Agropecuario

14 Ocak 2019 yılında CA Talleres

31 Aralık 2019 yılında Agropecuario

1 Ocak 2020 yılında CA Talleres

21 Ocak 2023 yılında River Plate

Enzo Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Diaz şuan CA River Plate takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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