Enzo Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Fernandez 30 Mayıs 1992 tarihinde San Juan şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Enzo Ariel Fernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Fernandez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enzo Fernandez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mushuc Runa SC futbol takımında oynamaktadır. Mushuc Runa SC takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Enzo Fernandez'nin Mushuc Runa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Enzo Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enzo Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enzo Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Desamparados

1 Temmuz 2017 yılında Club Atletico Sportivo de 25 de Mayo

1 Temmuz 2018 yılında Boxing Club

2 Temmuz 2019 yılında Sansinena

19 Temmuz 2020 yılında Villa Dálmine

8 Mart 2021 yılında Club Ciudad Bol

16 Ocak 2022 yılında Almagro

24 Ocak 2023 yılında Mushuc Runa SC

Enzo Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Fernandez şuan Mushuc Runa SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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