Enzo Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Fernandez 26 Mart 2002 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Enzo Bastián Fernández Pitto şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Fernandez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Enzo Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Universidad de Chile futbol takımında oynamaktadır. Club Universidad de Chile takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Enzo Fernandez'nin Club Universidad de Chile ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Enzo Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enzo Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

Haberin Devamı

1 Ocak 2023 yılında U. de Chile

Enzo Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Fernandez şuan Club Universidad de Chile takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.