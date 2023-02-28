Enzo Ferrario kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Ferrario Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Ferrario adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Ferrario Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Ferrario 3 Mart 2000 tarihinde Chicago, Illinois şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Şili,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Enzo Nicolás Ferrario Argüello şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Ferrario Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Enzo Ferrario, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión La Calera futbol takımında oynamaktadır. Unión La Calera takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Enzo Ferrario'nin Unión La Calera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Enzo Ferrario Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enzo Ferrario isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enzo Ferrario Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Ferrario futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Catolica U19

1 Temmuz 2018 yılında U. Católica

29 Ocak 2020 yılında La Serena

31 Aralık 2022 yılında U. Católica

1 Ocak 2023 yılında La Calera

Enzo Ferrario Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Ferrario şuan Unión La Calera takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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