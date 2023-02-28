Enzo Gimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Gimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Gimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Gimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Gimenez 17 Şubat 1998 tarihinde Luque şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Enzo Daniel Giménez Rojas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Gimenez Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enzo Gimenez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cerro Porteño futbol takımında oynamaktadır. Club Cerro Porteño takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Enzo Gimenez'nin Club Cerro Porteño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Enzo Gimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enzo Gimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Enzo Gimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Gimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Cerro Porteño

Enzo Gimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Gimenez şuan Club Cerro Porteño takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Enzo Gimenez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay U23 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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