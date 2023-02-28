Enzo Guerrero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Guerrero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Guerrero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Guerrero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Guerrero 31 Ocak 1991 tarihinde Andacollo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Enzo Francesco Guerrero Segovia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Guerrero Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Enzo Guerrero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Ñublense futbol takımında oynamaktadır. CD Ñublense takımına 15 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Enzo Guerrero'nin CD Ñublense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Enzo Guerrero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enzo Guerrero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enzo Guerrero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Guerrero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CD Iquique

14 Ocak 2018 yılında Palestino

15 Mart 2021 yılında Ñublense

Enzo Guerrero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Guerrero şuan CD Ñublense takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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