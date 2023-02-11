Enzo Hoyos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Hoyos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Hoyos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Hoyos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Hoyos 10 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Enzo Santiago Ariel Hoyos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Hoyos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CRD Sport yapmaktadır. Enzo Hoyos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Chacarita Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Chacarita Juniors takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Enzo Hoyos'nin CA Chacarita Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Enzo Hoyos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Enzo Hoyos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enzo Hoyos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Hoyos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Chacarita Jrs

Enzo Hoyos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Hoyos şuan CA Chacarita Juniors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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