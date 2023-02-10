Enzo Kalinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Kalinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Kalinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Kalinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Kalinski 10 Mart 1987 tarihinde Santiago del Estero şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Enzo Maximiliano Kalinski Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Kalinski Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EUROPE SPORTS GROUP yapmaktadır. Enzo Kalinski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Central Córdoba (SdE) futbol takımında oynamaktadır. CA Central Córdoba (SdE) takımına 31 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Enzo Kalinski'nin CA Central Córdoba (SdE) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Enzo Kalinski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/enzo_kalinski/

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Enzo Kalinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Enzo Kalinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Enzo Kalinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Kalinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Quilmes

1 Temmuz 2011 yılında San Lorenzo

1 Temmuz 2016 yılında U. Católica

1 Temmuz 2017 yılında Club Tijuana

19 Ocak 2018 yılında Banfield

1 Ocak 2019 yılında Estudiantes

1 Temmuz 2021 yılında Argentinos Jrs.

31 Mayıs 2022 yılında Central Córdoba

Enzo Kalinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Kalinski şuan CA Central Córdoba (SdE) takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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