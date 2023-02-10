Enzo Larrosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Larrosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Larrosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Larrosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Larrosa 21 Nisan 2001 tarihinde Progreso şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Enzo Miguel Larrosa Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Larrosa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGM yapmaktadır. Enzo Larrosa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Godoy Cruz Antonio Tomba futbol takımında oynamaktadır. CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Enzo Larrosa'nin CD Godoy Cruz Antonio Tomba ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Enzo Larrosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Enzo Larrosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enzo Larrosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Larrosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Boston Riv. U19

1 Ekim 2020 yılında Boston River

14 Temmuz 2022 yılında Godoy Cruz

Enzo Larrosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Larrosa şuan CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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