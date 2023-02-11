Enzo Lettieri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Lettieri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Lettieri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Lettieri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Lettieri 19 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Lettieri Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Patagonia Players yapmaktadır. Enzo Lettieri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Chacarita Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Chacarita Juniors takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Enzo Lettieri'nin CA Chacarita Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Enzo Lettieri Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Enzo Lettieri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enzo Lettieri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Lettieri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2020 yılında Nueva Chicago

1 Ocak 2023 yılında Chacarita Jrs

Enzo Lettieri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Lettieri şuan CA Chacarita Juniors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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