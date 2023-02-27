Enzo Lima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Lima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Lima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Lima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Lima 3 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da Enzo Fonseca Lima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Lima Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

F91 Dudelange U19 futbol takımında oynamaktadır. F91 Dudelange U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Enzo Lima'nin F91 Dudelange U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Enzo Lima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enzo Lima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enzo Lima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Lima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Düdelingen U17

1 Temmuz 2021 yılında Dudelange U19

Enzo Lima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Lima şuan F91 Dudelange U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Schifflingen 95 (2014-2016), Fola Esch (2016-2019), F91 Düdelingen (2019 - )

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.