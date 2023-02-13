Enzo Loiodice kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Loiodice Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Loiodice adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Loiodice Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Loiodice 27 Kasım 2000 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Loiodice Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 2SAgency yapmaktadır. Enzo Loiodice, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Palmas futbol takımında oynamaktadır. Las Palmas takımına 18 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Enzo Loiodice'nin Las Palmas ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Enzo Loiodice Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/enzoloiodice/

Enzo Loiodice Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Enzo Loiodice isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Enzo Loiodice Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Loiodice futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Dijon FCO B

1 Temmuz 2018 yılında Dijon

29 Ocak 2020 yılında Wolves U21

30 Haziran 2020 yılında Dijon

18 Ağu 2020 yılında Las Palmas

Enzo Loiodice Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Loiodice şuan Las Palmas takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Enzo Loiodice Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Paris (2007-2011), FC Gobelins Paris 13 (2011-2015), Dijon FCO (2015-2017)

Fransa U20 takımında 6 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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