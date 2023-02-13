Enzo Lombardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Lombardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Lombardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Lombardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Lombardo 16 Nisan 1997 tarihinde Décines-Charpieu şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Lombardo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Enzo Lombardo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Huesca futbol takımında oynamaktadır. SD Huesca takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Enzo Lombardo'nin SD Huesca ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Enzo Lombardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Enzo Lombardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enzo Lombardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Lombardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında RCD Mallorca B

30 Ocak 2017 yılında UD Poblense

30 Haziran 2017 yılında RCD Mallorca B

1 Temmuz 2018 yılında Mallorca

9 Temmuz 2018 yılında Racing

30 Haziran 2019 yılında Mallorca

9 Ağu 2019 yılında Racing

21 Temmuz 2020 yılında Mallorca

6 Temmuz 2021 yılında SD Huesca

Enzo Lombardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Lombardo şuan SD Huesca takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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