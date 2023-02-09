Enzo Luna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Luna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Luna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Luna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Luna 10 Haziran 2002 tarihinde Colón şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Enzo Nahuel Luna şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Luna Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enzo Luna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Huracán futbol takımında oynamaktadır. CA Huracán takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Enzo Luna'nin CA Huracán ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Enzo Luna Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Enzo Luna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enzo Luna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Luna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Huracán II

1 Temmuz 2022 yılında Huracán

Enzo Luna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Luna şuan CA Huracán takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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