Enzo Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Martinez 9 Eylül 1996 tarihinde Lincoln şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Martinez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enzo Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Martín (Tucumán) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Martín (Tucumán) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Enzo Martinez'nin Club Atlético San Martín (Tucumán) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Enzo Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Enzo Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enzo Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Gimnasia II

1 Ocak 2018 yılında Olimpo

31 Aralık 2018 yılında Gimnasia II

1 Ocak 2019 yılında Ferro (GP)

13 Temmuz 2021 yılında Ind. Rivadavia

31 Aralık 2022 yılında Ferro (GP)

1 Ocak 2023 yılında San Martín (T)

31 Aralık 2023 yılında Ferro (GP)

Enzo Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Martinez şuan Club Atlético San Martín (Tucumán) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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