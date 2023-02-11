Enzo Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Ortiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Ortiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Ortiz 5 Şubat 1997 tarihinde Cordoba şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Enzo Gabriel Ortiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Ortiz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Enzo Ortiz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almagro futbol takımında oynamaktadır. Club Almagro takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Enzo Ortiz'nin Club Almagro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Enzo Ortiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Enzo Ortiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enzo Ortiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Ortiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Lanús II

1 Temmuz 2018 yılında Brown Adrogué

30 Haziran 2019 yılında Lanús II

4 Temmuz 2019 yılında Barracas C.

30 Haziran 2020 yılında Lanús II

1 Şubat 2021 yılında Brown Adrogué

1 Ocak 2023 yılında Almagro

Enzo Ortiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Ortiz şuan Club Almagro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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