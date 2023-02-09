Enzo Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Perez 22 Şubat 1986 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Enzo Nicolás Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Perez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enzo Perez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA River Plate futbol takımında oynamaktadır. CA River Plate takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Enzo Perez'nin CA River Plate ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Enzo Perez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/enzonicolasperez35/

Enzo Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Enzo Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Enzo Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Godoy Cruz U20

1 Temmuz 2003 yılında Godoy Cruz

1 Temmuz 2007 yılında Estudiantes

1 Temmuz 2011 yılında Benfica

9 Şubat 2012 yılında Estudiantes

30 Haziran 2012 yılında Benfica

2 Ocak 2015 yılında Valencia

1 Temmuz 2017 yılında River Plate

Enzo Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Perez şuan CA River Plate takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Enzo Perez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin takımında 15 numaralı formasıyla 1 Ekim 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 1 gol atmıştır.

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