Siyah Beyazlı yönetim tecrübeli futbolcusu Enzo Roco ile sözleşmesini fesih etmek için çalışmalara başladı.

Ortacizgi.com'un haberine göre; Beşiktaş yönetiminin Roco ile yolları ayırarak takım limitini arttırmak için çalışmalara başladığı bilgisine ulaşıldı.

Beşiktaş'ın Roco ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasının an meselesi olduğu gelen haberler arasında.

2018 Yılında bedelsiz olarak Beşiktaş'a katılan Roco, toplam 27 karşılaşmada forma giyerken 2 de gol attı.

ENZO ROCO KİMDİR?

Enzo Roco, 16 Ağustos 1992 tarihinde Şili'nin Ovalle kentinde dünyaya geldi. Futbola CD Universidad Católica takımında amatör olarak başlayan Roco, 2010 yılında aynı kulübün A takımına yükselmeyi başardı. 4 yıl boyunca burada forma giyen Roco, 750 bin Euro bedelle La Liga 2'de yer alan Elche CF kulübüne kiralık olarak transfer oldu.

1 yıl sonra burada forma giydikten sonra bu kez Şili liginin bir başka kulübü O'Higgins takımına transfer olan Enzo Roco, La Liga ekibi Espanyol'un dikkatini çekmiş ve 2015/16 sezonunda kiralık olarak İspanyol kulübüne gitmiştir.

Meksikalı CD Cruz Azul takımı, genç stoperi Enzo Roco'yu 2016 yılında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştır. Stoper mevkisinde forma giyen ve 1,91 boya sahip olan Enzo Roco 2018 yılında Beşiktaş'a katılmıştı.