Enzo Roldan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Roldan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Roldan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Roldan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Roldan 8 Aralık 2000 tarihinde Villa Mercedes şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Enzo Martín Roldán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Roldan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Enzo Roldan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Unión futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Unión takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Enzo Roldan'nin Club Atlético Unión ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Enzo Roldan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/enzoroldan00/

Enzo Roldan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Enzo Roldan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enzo Roldan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Roldan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Boca Juniors II

11 Şubat 2021 yılında CA Unión

31 Aralık 2021 yılında Boca Juniors II

7 Şubat 2022 yılında CA Unión

Enzo Roldan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Roldan şuan Club Atlético Unión takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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