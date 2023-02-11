Enzo Silcan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Silcan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Silcan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Silcan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Silcan 27 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Enzo Alejandro Silcan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Silcan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enzo Silcan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentino Agropecuario futbol takımında oynamaktadır. Argentino Agropecuario takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Enzo Silcan'nin Argentino Agropecuario ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Enzo Silcan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Enzo Silcan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enzo Silcan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Silcan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Lanús II

1 Şubat 2021 yılında Chacarita Jrs

31 Aralık 2021 yılında Lanús II

11 Ocak 2022 yılında Agropecuario

Enzo Silcan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Silcan şuan Argentino Agropecuario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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