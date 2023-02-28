Enzo Trinidad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Trinidad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Enzo Trinidad kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Enzo Trinidad ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Enzo Trinidad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Trinidad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Enzo Trinidad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Trinidad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Trinidad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Trinidad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Trinidad 19 Eylül 1996 tarihinde Máximo Paz şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Enzo Gabriel Trinidad şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Trinidad Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTWAY yapmaktadır. Enzo Trinidad, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional Asunción takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Enzo Trinidad'nin Club Nacional Asunción ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Enzo Trinidad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enzo Trinidad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Enzo Trinidad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Trinidad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında CA Banfield II

1 Temmuz 2016 yılında Brown Adrogué

30 Haziran 2017 yılında CA Banfield II

1 Temmuz 2017 yılında Tristan Suarez

1 Temmuz 2019 yılında Atlanta

15 Şubat 2021 yılında Club Flandria

1 Ocak 2023 yılında Nacional

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Enzo Trinidad kimdir

Enzo Trinidad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Trinidad şuan Club Nacional Asunción takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Enzo Trinidad nereli

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