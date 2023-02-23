Eoghan Mccawl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eoghan Mccawl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eoghan Mccawl kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eoghan Mccawl ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eoghan Mccawl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eoghan Mccawl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eoghan Mccawl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eoghan Mccawl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eoghan Mccawl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eoghan Mccawl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eoghan Mccawl 31 Ocak 1996 tarihinde Annacloy şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Eoghan Martin McCawl şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eoghan Mccawl Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eoghan Mccawl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portadown FC futbol takımında oynamaktadır. Portadown FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eoghan Mccawl'nin Portadown FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eoghan Mccawl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eoghan Mccawl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında St. Johnstone FC U20

1 Temmuz 2016 yılında St. Johnstone

21 Ekim 2016 yılında Forfar Athletic

14 Mayıs 2017 yılında St. Johnstone

31 Ağustos 2017 yılında Glentoran

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Ards FC

1 Temmuz 2019 yılında Dundela FC

1 Ocak 2023 yılında Portadown

Eoghan Mccawl kimdir

Eoghan Mccawl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eoghan Mccawl şuan Portadown FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Eoghan Mccawl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kuzey İrlanda U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Eoghan Mccawl nereli

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