Eoin Bradley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eoin Bradley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eoin Bradley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eoin Bradley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eoin Bradley 30 Aralık 1983 tarihinde Derry şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eoin Bradley Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eoin Bradley, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glenavon FC futbol takımında oynamaktadır. Glenavon FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eoin Bradley'nin Glenavon FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eoin Bradley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eoin Bradley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eoin Bradley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eoin Bradley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Coleraine

1 Temmuz 2014 yılında Glenavon

2 Ocak 2017 yılında Coleraine

1 Temmuz 2022 yılında Glenavon

Eoin Bradley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eoin Bradley şuan Glenavon FC takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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