EOKA açılımı nasıl? EOKA terör örgütü nedir, lideri kim?

Türkiye, Rum Kesiminde terör örgütü EOKA'nın kuruluşunun kutlamasını büyük tepkiyle karşıladı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü olan EOKA'nın 66. yıl dönümünü anma törenleriyle kutlamasının ve anısına pul bastırmasının, Kıbrıs Türklerini azınlık olarak gören ve onları yok sayan zihniyetin sürdüğünün kanıtı olduğunu dile getirdi.

EOKA AÇILIMI NASIL?

EOKA'nın açılımı Ethniki Organosis Kipriaoü Agönos'tir. Anlamı da Kıbrıs Mücadelesi Ulusal Örgütü'dür.

EOKA TERÖR ÖRGÜTÜ NEDİR, LİDERİ KİM?

EOKA terör örgütü, Kıbrıs'ta Makarios öncülüğünde Türk halkını yok edip, adayı Yunanistan'a bağlamak için kurulmuştur.

7 Mart 1953'de Kıbrıs Başpiskoposu Makarios liderliğinde kurulan örgüt 20 Aralık 1963 Kıbrıs Türklerine karşı silahlı saldırılar başlattı.

Kanlı olaylarda 363 Kıbrıslı Türk öldü. 174 Kıbrıslı Rum öldürüldü. 103 köye saldırılar düzenlendi.

Dışişleri Başkanlığı bu örgütün, Ada'daki Kıbrıs Türk varlığını ortadan kaldırmak için 1963-1974 arasında insanlık dışı katliamlar gerçekleştirdiğini, bu insanlık dışı katliamların da acısının halen taze olduğunu vurguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tüm bunlara rağmen, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin EOKA’nın kuruluş yıl dönümünü hala kutlaması, anısına pullar bastırması, Kıbrıs Türklerini azınlık olarak gören ve onları yok sayan zihniyetlerinin bugün de aynen devam ettiğinin bir başka kanıtıdır." denildi.