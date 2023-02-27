Eon Hak Ji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eon Hak Ji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eon Hak Ji kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eon Hak Ji ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eon Hak Ji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eon Hak Ji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eon Hak Ji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eon Hak Ji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eon Hak Ji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eon Hak Ji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eon Hak Ji 22 Mart 1994 tarihinde Gumi, Gyeongbuk şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 지언학 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eon Hak Ji Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quad One Sports yapmaktadır. Eon Hak Ji, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Incheon United futbol takımında oynamaktadır. Incheon United takımına 8 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Eon Hak Ji'nin Incheon United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eon Hak Ji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eon Hak Ji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Eon Hak Ji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eon Hak Ji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında BuGyeong HS (B)

1 Ocak 2013 yılında Kyung Hee Univ.

1 Temmuz 2013 yılında CDI Amistad U19

1 Ekim 2013 yılında Cristo Atlético

2 Temmuz 2014 yılında AD Alcorcón B

30 Haziran 2016 yılında Gyeongju KHNP

1 Ocak 2017 yılında Gimhae FC

8 Ocak 2019 yılında Incheon Utd.

21 Haziran 2021 yılında Gimcheon Sangmu

31 Aralık 2022 yılında Incheon Utd.

Eon Hak Ji kimdir

Eon Hak Ji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eon Hak Ji şuan Incheon United takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daegu Hwawon Elementary School (대구화원초등학교, 2004-2006),
Dongnae Middle School (동래중학교, 2007-2009),
Busan BuGyeong High School (부산부경고등학교, 2010-2012),
Kyung Hee University (경희대학교, 2013),
CD Internacional de la Amistad (2013)

Eon Hak Ji Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U22 takımında 22 numaralı formasıyla 9 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Eon Hak Ji nereli

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