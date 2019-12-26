EPDK Başkanı Yılmaz'dan elektrik zammı ile ilgili açıklama

Mustafa Yılmaz, gelecek yılın ilk çeyreğinde elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını açıkladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, elektrik tarifeleri ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Mustafa Yılmaz bugün yapılan kurul toplantısında 2020 ocak-mart dönemi ile ilgili elektrik tarifelerinin belirlendiğini belirtip, "2020 yılı Ocak- Şubat- Mart aylarına yönelik herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir." ifadesini kullandı.