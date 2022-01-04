EPDK elektrik zammı ne kadar oldu? Kademeli tarife başladı mı? 2022 yeni elektrik fiyatı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yaptığı açıklamada maliyette yaşanan artışlardan dolayı fiyatlara güncelleme gelmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtmişti. Vatandaşlar bu yapılan zammın içeriğini merak ediyorlar. Bu bağlamda, EPDK elektrik zammı ne kadar oldu? Kademeli tarife başladı mı? İşte 2022 yeni elektrik fiyatı ve detaylar...

ELEKTRİK ZAMMI NE KADAR OLDU?

Yeni yıla girmemizle birlikte elektrik faturalarında da yeni bir döneme girildi. Yeni uygulamada elektrik faturalarında kademeli tarife sistemi uygulanacak. Sisteme göre elektrik faturaları iki tarifeye ayrılacak. Tarifeyle birlikte faturalara da zam geldi.

Yeni dönem 1 Ocak 2022 tarihinde başladı.

Tarifeye göre mesken abonelerine aylık 150 kilowatta kadar tüketimde fiyat 1,37 TL/ kilowatt iken; 150 kilowattan sonraki kısımda 2,06 TL/ kilowatt şeklinde olacak.

Bu güncelleme eski fiyata oranlarsak birim fiyat ilk kademe kullanımında yüzde 50, ikinci kademe kullanımında ise yüzde 125 zamlanmış hale geldi.

KURUMDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Yüksek maliyet artışlarından dolayı fiyatlarda düzenlemenin kaçınılmaz olduğu EPDK tarafından belirtildi.

Bu tarifenin amacının dar gelirli vatandaşın korunması ve enerji kullanımında tasarruf ve verimliliği yükseltmesi olduğu söylendi.