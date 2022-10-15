EPDK'dan Erzincanlılara kötü haber! Doğalgaza büyük zam geldi

Son olarak 18 Temmuz 2019 tarihinde güncellenen tarifeye tüketim kapasitesi kademelerine göre değişen oranlarda zam yaptı. Söz konusu zamla birlikte birinci kademedeki artış oranı yüzde 150, ikinci kademede yüzde 130, beşinci kademede ise yüzde 1822 oldu.

İŞTE ZAM ORANLARI

Buna göre Enerya Erzincan Gaz’ın yıllık tüketim miktarlarına göre sistem kullanım bedeli üst sınırları ve yapılan düzenlemelerin oranı aşağıdaki gibi sıralandı.





Kademe 1) 0 - 100.000 Sm3: 1,088643 TL/Sm3 (%150)



Kademe 2) 100.001 - 1.000.000 Sm3: 0,636777 TL/Sm3 (%130)



Kademe 3) 1.000.001 - 10.000.000 Sm3: 0,362301 TL/Sm3 (%367)



Kademe 4) 10.000.001 - 100.000.000 Sm3: 0,206135 TL/Sm3 (%848)



Kademe 5) 100.000.001 Sm3 ve üzeri: 0,117283 TL/Sm3 (%1822).



Yeni tarife 01 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olacak.