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  3. EPDK'dan flaş hamle: Akaryakıt dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlatıldı

EPDK'dan flaş hamle: Akaryakıt dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlatıldı

Son dakika haberi... EPDK, dövizdeki düşüşe rağmen akaryakıt fiyatlarında artış yapan dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlattı.

EPDK'dan flaş hamle: Akaryakıt dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlatıldı

Son dakika haberi... Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), dövizdeki düşüşe rağmen akaryakıt fiyatlarında gizli zam uygulayan dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlattığını duyurdu. 

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, yaptığı açıklamada, akaryakıt fiyatlarının serbest piyasada belirlendiğini ancak bunun denetim yapılmayacağı anlamına gelmediğini belirterek fiyat belirlemesinde petrol fiyatları, dövizdeki hareketlilik, vergiler gibi etmenlerin söz konusu olduğunu ifade etti.

Eşel mobil sistemi ile tüketiciyi mağdur eden kar oyunlarına izin verilmeyeceğini belirten Yılmaz, inceleme başlatıldığını duyurdu. 

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR? 

14 Mayıs 2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile akaryakıt sektöründe uygulanan sistemde 17 Mayıs 2018 tarihine ait rafineri çıkış fiyatları esas alınıyor. 

(İHA)

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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