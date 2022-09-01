EPDK'dan vatandaşı üzen açıklama! Elektrik fiyatlarına zam geldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, ticarethane ve sanayide kullanılan elektriğin fiyatına yüzde 50, konutlarda kullanılan elektriğe ise yüzde 20 zam yapıldığını açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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EPDK'dan vatandaşı üzen açıklama! Elektrik fiyatlarına zam geldi

BOTAŞ'ın konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 20.4, küçük ve orta ölçekli işletmelerde kullanılan doğalgaza yüzde 47,6, sanayide kullanılan doğalgaza ise yüzde 50.8 oranında zam yapıldığını açıklaması sonrası bir zam haberi de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) geldi.

EPDK'dan vatandaşı üzen açıklama! Elektrik fiyatlarına zam geldi

İŞTE ZAMMIN ORANI

Kurum, sanayi, ticarethane ve konutlarda kullanılan elektriğin fiyatına zam yapıldığını açıkladı. Buna göre ticarethane ve sanayide kullanılan elektriğin fiyatı yüzde 50, konutlarda kullanılan elektriğe ise yüzde 20 zamlanmış oldu.

Söz konusu zam 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdi.

EPDK'dan vatandaşı üzen açıklama! Elektrik fiyatlarına zam geldi

EPDK'DAN AÇIKLAMA

EPDK tarafından zamma ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Pandeminin etkilerinin küresel ekonomilerde etkisini sürdürdüğü bir dönemde başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya enerji piyasaları için ağır sonuçları beraberinde getirmiştir.

‘Küresel enerji krizi’ olarak da yorumlanan bu süreçte neredeyse bütün ham madde fiyatlarında olağanüstü artışlar yaşanmış bu durum ülkemizdeki enerji üretim maliyetlerini de olumsuz etkilemiştir.

Özellikle son aylarda küresel piyasalardaki enerji hammadde fiyatlarındaki artışların belirli seviyeleri geçmesi sebebi ile nihai elektrik tarifelerinde mesken ve tarımsal faaliyetler abone grupları için %20, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler grubu için %30, sanayi abone grubu için %50 oranında artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 173,46 TL olmuştur.

Yeni tarifeler 1 Eylül 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.”

EPDK'dan vatandaşı üzen açıklama! Elektrik fiyatlarına zam geldi

BOTAŞ duyurdu! Vatandaşı üzecek haber! Doğalgaza yüzde 20 zam!BOTAŞ duyurdu! Vatandaşı üzecek haber! Doğalgaza yüzde 20 zam!

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